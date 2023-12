Imprese: Federazione gomma plastica, chiusura d'anno positiva, + 18 per cento gli addetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 conferma il trend positivo di Federazione Gomma Plastica: quest'anno, infatti, la Federazione ha registrato l'ingresso di 35 nuove aziende associate, per un totale di 2.012 nuovi addetti, dopo l'ottimo andamento registrato anche nel 2022, con 22 nuovi soci e 892 addetti. Attualmente sono 499 le imprese aderenti a Federazione Gomma Plastica, che danno impiego a 47.414 addetti, pari a oltre il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati nel settore in Italia. Un balzo in avanti del 18 per cento rispetto al 2019, quando gli addetti erano circa 40mila. "Ci avviamo a chiudere un anno positivo, che ci consente di puntare a obiettivi ambiziosi, in primis l'allargamento dello staff, confortati dai numerosi ingressi di nuovi soci e dall'evoluzione positiva di tanti progetti della Federazione, di Assogomma e di Unionplast - dichiara Marco Do, Presidente di Federazione Gomma Plastica -. Anche se entrambi i settori industriali sono stati sottoposti a sollecitazioni importanti e i dati di chiusura 2023 mostrano segnali preoccupanti, il combinato disposto di resilienza, sostenibilità e capacità di innovare ha fornito la giusta chiave per affrontare le sfide, sia internazionali che nazionali. Vogliamo essere sempre più la voce delle nostre aziende associate e continuare a sostenerle con importanti attività, dalle relazioni industriali, alle relazioni istituzionali, insieme alla consulenza personalizzata, agli studi e ai dati di settore, ai percorsi di formazione e alla nuova comunicazione, sia web che social". (segue) (Com)