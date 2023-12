Imprese: Federazione gomma plastica, chiusura d'anno positiva, + 18 per cento gli addetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto delle relazioni industriali si rileva come importante il rinnovo dei CdA dei due fondi bilaterali, quello previdenziale e quello sanitario. Quest'ultimo è chiamato a un importante consolidamento a partire dal 2024, con l'obbligatorietà del contributo per ogni lavoratore, previsto dal contratto rinnovato a inizio 2023, per prestazioni sanitarie integrative rispetto al sistema pubblico. Il dialogo della Federazione e delle due Associazioni federate impegnate costantemente a supportare i due settori nei confronti dei decisori politici rispetto ai delicati dossier legislativi - italiani, ma soprattutto europei - hanno dato la cifra della forza della realtà di rappresentanza delle industrie della gomma e della plastica, nel contesto confindustriale e hanno catalizzato l'attenzione di larga parte delle imprese associate. (Com)