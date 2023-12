Romania: Finanziaria 2024 prevede crescita economica del 3,4 per cento e deficit del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la strategia fiscale e di bilancio per il periodo 2024-2026 pubblicata oggi, il bilancio di stato della Romania per il prossimo anno dovrebbe basarsi su una crescita economica del 3,4 per cento, un'inflazione media annua del 6 per cento e un deficit del 5 per cento del Pil. L'edilizia resterà il settore più dinamico. I contributi previdenziali (con oltre il 31 per cento delle entrate totali) rappresentano la quota maggiore delle entrate di bilancio nel 2024, seguiti dall'IVA (oltre il 20 per cento), dagli stanziamenti ricevuti dall'Ue (quasi il 12 per cento delle entrate totali), dalle imposte su salari e redditi (circa l'8 per cento del Pil) e dalle entrate non fiscali (7,8 per cento delle entrate totali). (Rob)