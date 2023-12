Milano: Nexi firma partnership con Banca popolare del Cassinate per la digitalizzazione della Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Popolare del Cassinate stringe una partnership strategica con Nexi, la PayTech leader in Europa, che consentirà di accelerare ulteriormente la digitalizzazione della PA nel nostro Paese. In base all'intesa, infatti, i commercialisti italiani potranno dotarsi degli SmartPos di Nexi, i device più evoluti sul mercato, e offrire ai propri clienti la possibilità di pagare in digitale gli F24, gli avvisi PagoPa, gli onorari. Il tutto in modo comodo, veloce, sicuro e su un unico dispositivo. L'accordo vede coinvolta anche Cgn Fintech: l'istituto di pagamento, nato all'interno del Gruppo Servizi Cgn S.B. che offre i propri gestionali di contabilità, fatturazione elettronica e dichiarativi a oltre 25.000 commercialisti in Italia, faciliterà le relazioni tra i commercialisti, Nexi e Banca Popolare del Cassinate. (segue) (Com)