Milano: Nexi firma partnership con Banca popolare del Cassinate per la digitalizzazione della Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una partnership che può contribuire alla digitalizzazione della Pa nel nostro Paese e che garantisce vantaggi sia ai cittadini sia ai commercialisti: i primi potranno pagare digitalmente gli oneri fiscali e tributari, i secondi potranno offrire un servizio ottimale ai propri clienti, in linea con le nuove abitudini di consumo che vedono sempre più Italiani scegliere i pagamenti digitali per qualsiasi spesa o acquisto. "Questo accordo testimonia la nostra capacità di mettere a disposizione di banche, cittadini, imprese e PA soluzioni diversificate, flessibili e tarate sulle loro specifiche esigenze - afferma Emiliano Doveri, Responsabile Pa di Nexi – Questo è reso possibile dalla nostra scala internazionale che, unita alla nostra presenza sul territorio, costituisce elemento chiave per fornire prodotti e soluzioni che ci consentono di accelerare la digitalizzazione dei pagamenti, obiettivo per il quale la PA rappresenta un asset fondamentale". "Questa sinergia con Nexi e Cgn Fintech - dichiarano il Presidente BPC Vincenzo Formisano e il Direttore Generale della BPC Roberto Caramanica - arricchisce ulteriormente la gamma dei servizi offerti alla clientela e testimonia la filosofia della BPC: la creazione di reti di collaborazione che consentono al nostro Istituto di essere sempre al passo con i tempi e di utilizzare le tecnologie più moderne e innovative senza mai perdere di vista la propria identità di banca locale, vicina alle persone, attenta alle relazioni personali con la propria clientela e con gli stakeholders di riferimento". (segue) (Com)