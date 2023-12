Sicurezza: Labriola (Tim), tassello chiave per aziende, microchip tecnologia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul segmento delle aziende la sicurezza è "un tassello chiave, per qualunque soluzione voglia essere proposta" e "abbiamo già lavorato alla componente del cloud e qualunque cosa si connetta al cloud è un punto debole su cui potrebbe esserci un attacco e su questo il microchip aiuterà ad un accesso sicuro nella transazione dei dati". Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, a margine dell’evento "Il made in Italy per la cybersicurezza", in corso a palazzo Piacentini a Roma. "Il microchip è una tecnologia italiana e sviluppata dalla nostra azienda. In un contesto di globalizzazione gli elementi di sicurezza saranno dei verticali geografici e nazionali e su questo giocheremo una partita da leader", ha concluso. (Rin)