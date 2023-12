Regno Unito: ministro Difesa Shapps, guideremo progetto nuovo aereo Gcap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito guiderà per la prima volta un nuovo progetto di aerei da combattimento dopo il trattato firmato con Giappone e Italia sul Global Combat Air Program (Gcap). In base all'accordo tra i tre Paesi, il Regno Unito ospiterà il quartier generale del Gcap, dove verranno prese tutte le principali decisioni sul progetto, che ha lo scopo di creare un velivolo supersonico che possa prendere il volo entro il 2035. Sul quotidiano "The Telegraph", il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, ha affermato che il Gcap mira a "costruire una sicurezza collettiva rafforzata". "Questo sforzo arriva mentre affrontiamo crescenti pericoli nei cieli e lo spazio aereo internazionale è sempre più contestato, non ultime le minacce poste da Russia e Cina", ha detto Shapps. "In un'era sempre più pericolosa, il nuovo aereo da combattimento viene progettato per costituire la spina dorsale delle nostre future flotte aeree. Porrà le nostre nazioni al centro della capacità di combattimento aereo, e migliorerà la sicurezza regionale sia nell'Indo-Pacifico che in Europa", ha aggiunto. (Rel)