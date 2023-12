Ucraina: Borrell, allargamento porta stabilità, forma di politica estera più importante che abbiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento porta stabilità all'Ue, perchè rappresenta "la forma di politica estera più importante che abbiamo" in Europa. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Penso che dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina il più possibile. Dal punto di vista dell'allargamento, del sostegno militare e del sostegno finanziario. Riferirò ai leader il lavoro che abbiamo svolto sugli impegni di sicurezza con l'Ucraina e continuerò a chiedere loro di capire, e sono sicuro che capiscano, che si tratta di una questione esistenziale per l'Europa, che il nostro sostegno all'Ucraina deve continuare e aumentare", ha detto. "L'allargamento avrà un ruolo importante nella discussione. L'allargamento è la politica estera più importante, è la capacità di stabilità più forte che abbiamo, non solo con l'Ucraina, ma anche con altri candidati in via di sviluppo e nel Caucaso. È molto importante prendere le decisioni giuste", ha aggiunto. "Gli Stati membri hanno discusso, siamo andati a Kiev e sosteniamo l'Ucraina. Ora è il momento di ottenere una guida politica dai leader del Consiglio dell'Unione europea", ha spiegato Borrell. "Penso che l'Ucraina abbia fatto uno sforzo incredibile per soddisfare le condizioni" per l'avvio dei negoziati. "Noi della Commissione abbiamo presentato una valutazione positiva e continueremo a difenderla, per l'apertura dei negoziati con l'Ucraina", ha concluso. (Beb)