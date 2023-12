Somalia: Fmi e Banca mondiale riducono il debito di 4,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale hanno annunciato una riduzione del debito della Somalia pari a 4,5 miliardi di dollari, nel quadro del programma di sostegno ai Paesi fortemente indebitati (Hipc). La riduzione del debito, riferiscono in una nota congiunta i comitati esecutivi dei due organismi, faciliterà l'accesso ai risorse finanziarie aggiuntive fondamentali che aiuteranno la Somalia a rafforzare la propria economia, ridurre la povertà e promuovere la creazione di posti di lavoro. Dopo il completamento dell'Hipc, si precisa, il debito estero della Somalia è sceso dal 64 per cento del Pil nel 2018 a meno del 6 per cento stimato entro la fine dell'anno in corso. La riduzione del debito somalo è stata concessa dall'Fmi per 343,2 milioni di dollari, dall’Ida (il braccio finanziario della Bm per lo sviluppo) per 448,5 milioni di dollari e dal Fondo africano per lo sviluppo (Adf) per 131 milioni di dollari; a questi si aggiunge l'apporto di altri creditori multilaterali per 573,1 milioni di dollari, nonché di accordi bilaterali e commerciali con creditori per 3 miliardi di dollari. I creditori bilaterali includono i membri del Club di Parigi, i creditori del Gruppo di coordinamento arabo e altri creditori bilaterali ufficiali. (segue) (Res)