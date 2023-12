Gaza: Putin, Russia in contatto con l’Egitto, lavoriamo per allestire ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è in contatto con l’Egitto in relazione alla situazione in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno. “Aumenteremo le forniture di aiuti umanitari e medicinali diretti alla Striscia di Gaza”, ha detto il presidente russo, secondo cui con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è “discussa la possibilità di allestire un ospedale da campo della Federazione Russa per aiutare le vittime civili degli scontri a Gaza. Per il momento, tuttavia, questo progetto non è ancora certo”, ha detto Putin. (Rum)