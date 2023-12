Roma: controlli da Monte Mario al Flaminio, due arresti e nove denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nei quartieri Flaminio, Ponte Milvio, Monte Mario e Prati, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di due persone arrestate e altre 9 denunciate in stato di libertà, e ulteriori quattro segnalate al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti e 4 esercizi commerciali controllati. Nello specifico, nel corso dei controlli, due romani sono risultati destinatari di due ordinanze di esecuzione pena: il primo, un 20enne romano deve espiare la pena della reclusione di 5 anni e 11 mesi per diversi reati; il secondo, un 53enne romano che deve espiare la pena di 3 anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. (segue) (Rer)