Roma: controlli da Monte Mario al Flaminio, due arresti e nove denunce (2)

- I carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale tra Viale di Tor di Quinto e via Flaminia, denunciando a piede libero due giovani alla guida di auto e risultate positive all’alcol-test. Tre cittadini georgiani sono stati denunciati poiché sorpresi subito dopo aver asportato prodotti cosmetici dall’interno di un noto negozio di profumi e cosmesi. Due giovani invece, fermati in piazzale Flaminio sono stati denunciati poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Infine, un minorenne è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di un casco di proprietà di un’azienda di scooter-sharing. In totale, i carabinieri hanno identificato 215 persone ed eseguito verifiche su 105 veicoli. Sanzionati e segnalati al Prefetto quattro giovani per possesso di modiche dosi di sostanze stupefacenti. (Rer)