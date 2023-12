Ucraina: Putin, Usa responsabili del colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colpo di Stato in Ucraina era necessario per creare un conflitto ed è stato organizzato dagli Stati Uniti. Lo ha affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno il presidente russo, Vladimir Putin. "Il colpo di Stato (...) è stato organizzato per creare un conflitto (...) Chi l'ha fatto? I nostri amici statunitensi", ha affermato il presidente, aggiungendo che "gli europei hanno fatto finta di non sapere nulla". (Rum)