Gaza: Putin, Erdogan ha “ruolo significativo” per risolvere crisi, nella Striscia in corso una “tragedia”

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha un “ruolo significativo” nella risoluzione della crisi in corso a Gaza. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno. "Vorrei sottolineare il ruolo significativo e di primo piano del presidente turco Erdogan negli sforzi in corso per affrontare la situazione in corso a Gaza", ha affermato Putin. Secondo il capo dello Stato russo, il presidente turco è uno di quei leader della comunità internazionale che prestano maggiore attenzione a questa tragedia e fanno di tutto affinché la situazione cambi in meglio. “Perché quello che sta accadendo è, ovviamente, una tragedia”, ha sottolineato Putin. (Rum)