Sudafrica: leader ebraici chiedono a Ramaphosa di riaprire ambasciata a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei deputati ebraico del Sudafrica ha chiesto al presidente di ripristinare il pieno riconoscimento diplomatico di Israele, riaprendo l'ambasciata sudafricana a Tel Aviv ed opponendosi alla chiusura dell'ambasciata israeliana a Pretoria. I leader ebraici, riferisce in una nota la presidenza, hanno presentato queste richieste durante un incontro con il capo dello Stato, al quale hanno chiesto inoltre di "esprimersi e di agire contro il boicottaggio delle imprese israeliane ed ebraiche in Sudafrica". In questo contesto, si legge nella nota, Ramaphosa ha condannato l’antisemitismo e l’islamofobia, ma ha tenuto a ribadire la posizione del governo sudafricano sul conflitto in Israele e Palestina. (Res)