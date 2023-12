Istat: cresce l’offerta di libri, in calo i lettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel 2022 aumentano sia i titoli pubblicati (+1,3 per cento rispetto al 2021) sia le tirature (+1,7 per cento). Cresce la quota di mercato dei libri per bambini, ragazzi e fumetti. È quanto emerge dal report dell'Istat sulla produzione e lettura di libri in Italia nel 2022. Il 39,3 per cento della popolazione di 6 anni e più ha letto almeno un libro nell'ultimo anno per motivi non strettamente scolastici o professionali (quota in diminuzione rispetto al 40,8 per cento del 2021). Il 69,8 per cento dei lettori legge solo libri cartacei, il 12,4 per cento solo e-book o libri on line, lo 0,5 per cento ascolta solo audiolibri.