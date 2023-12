Romania: ministero Difesa, caduto nel territorio un altro drone lanciato dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro drone lanciato dalle Forze armate russe contro l'Ucraina è caduto nell’area sudorientale della Romania, vicino alla città di Tulcea. Lo riferisce il portale d'informazione "G4Media" riprendendo quanto reso noto dal ministero della Difesa. Il drone ha provocato un cratere profondo 1,5 metri in una zona disabitata. Secondo le fonti, aerei F-16 dell'aeronautica militare romena dell'86ma base aerea di Fetesti e gli aerei Eurofighter Typhoon dell'aeronautica tedesca della 57ma base aerea Mihail Kogalniceanu si sono alzati in volo per svolgere missioni di sorveglianza. Nella notte tra mercoledì e giovedì, l'esercito russo ha lanciato un nuovo raid di droni sui porti ucraini sul Danubio. (Rob)