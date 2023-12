Ue: Metsola, vertice storico, allargamento importante per tutti, mantenere unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi è un vertice storico del Consiglio europeo. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Abbiamo visto un'unità senza precedenti durante la pandemia e dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Per quanto riguarda l'allargamento, è molto chiaro che si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti. L'Ucraina dovrebbe ricevere il sostegno morale, politico e finanziario che merita e di cui tutti noi abbiamo bisogno per la nostra sicurezza". "Lo stesso vale per la Moldova, la Georgia e la Bosnia Erzegovina", ha aggiunto. (Beb)