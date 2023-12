Municipio Roma XV: da sabato "Parco dei buoni" Valle Muricana sarà completamente aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 16 dicembre alle 10.00 il Parco C6 di Valle Muricana sarà completamente aperto alla cittadinanza. Così in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, e l'assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera. "A maggio scorso - aggiunge - avevamo infatti anticipato l'apertura dell'area ludica e sabato riapriremo completamente il parco con un nuovo campetto sportivo polivalente, un percorso fitness, un'area fornita di attrezzature musicali e nuove panchine, di cui una inclusiva. Un lungo lavoro che ha richiesto in questi due anni la risoluzione dei tanti nodi riguardanti la moltitudine di appalti che insistevano sull'area e l'impegno del Consiglio Municipale che con il documento presentato dal Presidente di Commissione Alfonso Rago, su proposta della Consulta per la Disabilità, ha votato all'unanimità affinché il giardino fosse intitolato a Parco dei Buoni. È per questo che sabato, durante l'inaugurazione, saranno affisse due targhe in memoria di Andrea Mei e Clemente Izzo, due nostri concittadini esempi di generosità, che per motivi diversi nella loro vita hanno contribuito alla crescita positiva del quartiere rafforzando il senso di comunità. Dopo l'apertura del centro polivalente di Via Sulbiate, riconsegnare dopo anni alla cittadinanza di Valle Muricana anche l'intero parco significa consentire ad un'altra delle nostre periferie di tornare a condividere spazi comuni e di usufruire di servizi indispensabili per il quartiere", conclude.(Com)