Tav: Bufalini (Telt), proteste costante nel nostro progetto, ma oggi dimensione è molto blanda

23 luglio 2021

- Le proteste sono una costante nel nostro progetto come di tutti i grandi progetti, forse da noi ha preso strade più violente ma oggi la dimensione è molto blanda. La marcia dell’8 dicembre è termometro della forza dell’opposizione al progetto ed è passata da 20 mila persone alle 2.500 di quest’anno. Lo ha affermato il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini commentando la possibile protesta no Tav di lunedì 18 dicembre in vista della visita al cantiere del vicepremier Matteo Salvini. "Oggi fa parte del progetto ma non è più un elemento importante. Lunedì per noi è una giornata molto importante, celebrata alla presenza del ministro Salvini, perché è il giorno in cui avviamo il cantiere dal lato italiano. Un momento epocale per la Torino-Lione perché così abbiamo avviato tutti i cantieri della Tav, passando da fase di progettazione a quella di realizzazione. Abbiamo 2500 persone a lavoro che arriveranno a 4 mila. La previsione è di concludere a fine 2032", ha concluso. (Rpi)