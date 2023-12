© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario creare le basi fondamentali per una soluzione israelo-palestinese. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno. “Dobbiamo creare le basi fondamentali per una soluzione del conflitto israelo-palestinese”, ha affermato il capo dello Stato russo, aggiungendo che è “estremamente importante attuare le decisioni delle Nazioni Unite per creare uno Stato palestinese”. (Rum)