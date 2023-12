Francia: ministro Economia ai cittadini, sfruttate concorrenza su assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha chiesto ai suoi concittadini di "far giocare la concorrenza" per ottenere tariffe più vantaggiose nella sottoscrizione di assicurazioni. "Non sfugge a nessuno il fatto che l'anno 2023 è stato segnato da una successione di calamità, di episodi di siccità" e questo "rincara il costo dell'assicurazione", ha detto il ministro all'emittente televisiva "Bfmtv". Le Maire ha poi affermato che il governo controllerà i bonus del 2024 affinché siano "ragionevoli".(Frp)