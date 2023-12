Bankitalia: saldo bilancia pagamenti tecnologia in avanzo di 0,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il saldo della bilancia dei pagamenti della tecnologia dell’Italia – che comprende i compensi per l’uso della proprietà intellettuale e gli scambi di servizi informatici, servizi di ricerca e sviluppo e servizi di architettura e ingegneria (ovvero le transazioni con l’estero in tecnologia non incorporata in beni fisici) – è risultato in avanzo di 0,8 miliardi di euro, in calo rispetto al valore massimo registrato nell’anno precedente (2,1 miliardi). È quanto emerge dalla pubblicazione statistica "Bilancia dei pagamenti della tecnologia – Anno 2022" della Banca d’Italia. La riduzione dell’avanzo ha riflesso il peggioramento dei saldi di tutte le principali componenti tranne quella relativa ai servizi di ricerca e sviluppo. L’avanzo della bilancia tecnologica è interamente dovuto alle imprese manifatturiere, che realizzano circa il 60 per cento delle esportazioni di disembodied technology. Si mantiene elevata la quota dell’interscambio delle imprese appartenenti a gruppi esteri (quasi il 70 per cento delle esportazioni e il 75 per cento delle importazioni). Nonostante la crescita relativamente sostenuta osservata negli ultimi quindici anni, l’interscambio di disembodied technology dell’Italia in rapporto al Pil rimane al di sotto della media europea e di quella dei maggiori paesi dell’area. (Rin)