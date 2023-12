Russia-Turchia: Putin, incontro con Erdogan all’inizio del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che all'inizio del prossimo anno incontrerà l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Putin lo ha affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Il presidente Erdogan ed io siamo in costante contatto su diversi temi. Abbiamo posizioni molto simili. Penso che riuscirò a incontrarlo, lo stiamo pianificando concretamente. Posso dire che non ci sono segreti qui: il presidente Erdogan non è riuscito a rispettare il suo programma, anche se ero pronto a volare in Turchia", ha detto Putin. "Siamo d'accordo, forse all'inizio del prossimo anno, che riuscirò a effettuare questa visita", ha aggiunto il capo dello Stato russo. (Rum)