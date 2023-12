Sanità: Simontacchi (Fondazione Buzzi), cura pediatrica e ricerca sono trascurate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cura pediatrica, non solo in Italia, "è particolarmente trascurata. Soprattutto la ricerca". Lo ha detto Stefano Simontacchi, Presidente Fondazione Ospedale Buzzi, a margine della presentazione del progetto "Lampo di Gene" e del laboratorio di Genomica dell'ospedale, per Fondazione Buzzi a Milano. "Ringraziamo Fondazione Cariplo e Telethon, accompagnati da Fondazione Buzzi, per questo progetto dedicato a mappare da un punto di vista genomico le malattie rare", ha aggiunto Simontacchi. (Rem)