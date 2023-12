Gaza: Putin, nulla di insolito nell’approccio dell’Onu, Consiglio di sicurezza non trova consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nulla di insolito nell’approccio delle Nazioni Unite riguardo alla situazione nella Striscia di Gaza: di fatto i Paesi membri del Consiglio di sicurezza non riescono a raggiungere un consenso. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno. "Per quanto riguarda il ruolo dell'Onu, non c'è nulla di insolito. Infatti, durante la Guerra fredda, molto spesso diversi attori e Stati hanno bloccato alcune decisioni promosse da altri Paesi. Ma l'Onu è stata creata inizialmente in modo tale da trovare consenso e questo non sta accadendo, per questo motivo non vengono prese decisioni. Non succede nulla di insolito nella vita dell’Onu. È sempre stato così. Soprattutto durante la Guerra Fredda", ha detto Putin. Il capo dello Stato russo ha ricordato il ministro degli Esteri dell'Unione sovietica, Andrei Gromyko, soprannominato “Mr No” perché molto spesso la parte sovietica poneva il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. "Questo è molto logico. C'è un veto, il che significa che le azioni che un Paese percepisce come ostili nei suoi confronti non vengono eseguite. E questo è importante. È importante preservare tali meccanismi all'interno delle Nazioni Unite, altrimenti si trasformeranno semplicemente in un foro di chiacchiere, come avveniva in un certo periodo dopo la Prima guerra mondiale", ha aggiunto il presidente. (Rum)