- L'Ucraina non ha prestato abbastanza attenzione alle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Per qualche ragione, come in Crimea, le ex autorità di Kiev non hanno prestato la dovuta attenzione a queste regioni", ha affermato Putin. (Rum)