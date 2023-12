Mobilità: intesa Fs Italiane – Almaviva su sviluppo soluzioni digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una partnership per promuovere soluzioni digitali nel settore dei trasporti e della logistica in ambito internazionale e nazionale. È l’obiettivo della lettera d’intenti siglata da Ferrovie dello Stato Italiane, anche tramite la società controllata Fs Technology, e il gruppo italiano di innovazione digitale Almaviva. L’intesa è stata firmata da Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation and Digital Officer del gruppo Fs Italiane, Marco Iacomussi, Amministratore delegato di Fs Technology e Marco Tripi Amministratore delegato di Almaviva alla presenza di Luigi Ferraris, Amministratore delegato del gruppo Fs Italiane e Alberto Tripi, presidente di Almaviva. La lettera d’intenti prevede la costituzione di un Consorzio tra Fs Italiane, Fs Tech e Almaviva, con l’obiettivo di proporre soluzioni digitali, tra le quali Traffic Planning and Management, Transport Planning and Management, Digital Twin and State Health Monitoring Infrastructure, Multimodal Integrate Mobility (incluso il Mobility As a Service – MaaS), Ticketing, Infomobility, sui mercati internazionali nei quali si prevedano importanti piani di investimenti sulle infrastrutture di trasporto. Inoltre, con riferimento invece al mercato nazionale, il consorzio potrà proporre progetti a supporto di settori strategici per il Sistema Paese, finalizzati alla realizzazione e gestione di piattaforme digitali di rilevanza nazionale a servizio della mobilità sostenibile, del turismo, del monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e della logistica intermodale. "La lettera d’intenti siglata da Ferrovie dello Stato Italiane con Almaviva rappresenta un’opportunità - spiega Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation and Digital Officer del gruppo Fs Italiane - poiché permetterà di offrire all’estero e in Italia servizi tecnologici che contribuiranno a migliorare il sistema dei trasporti, in continuità con il processo di trasformazione digitale programmato nel nostro piano industriale decennale, favorendo nel contempo il processo di insourcing delle competenze e tecnologie core". (segue) (Com)