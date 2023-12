Mobilità: intesa Fs Italiane – Almaviva su sviluppo soluzioni digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La partnership con Fs dà l’avvio a una nuova sfida condivisa con un player di primo piano con cui collaboriamo da decenni che ci rinnova così la sua fiducia”, commenta Marco Tripi, Amministratore delegato di Almaviva, che aggiunge: “Una conferma della distintività e competitività internazionale della piattaforma Moova, soluzione made in Italy tecnologicamente avanzata che rappresenta una nuova generazione di sistemi per soddisfare esigenze crescenti di mobilità sostenibile, di flessibilità dei servizi, in ecosistemi complessi, con vincoli di efficienza operativa ed interoperabilità tra molteplici soggetti”. La partnership tra il gruppo Fs, player multimodale nazionale e internazionale della mobilità e Almaviva, leader italiano nell’Information and Communication Technology, consentirà ad Fs di consolidare il proprio ruolo di portatore d’eccellenza del made in Italy all’estero nel settore dei trasporti, di accelerare lo sviluppo di piattaforme digitali che possano favorire modalità di trasporto delle persone e delle merci più efficienti, efficaci e sostenibili a beneficio della collettività. Almaviva, attraverso l’accordo che valorizza la consolidata collaborazione commerciale e industriale con il gruppo Fs, punta ad accelerare il proprio obiettivo di internazionalizzazione esportando tecnologia italiana avanzata e distintiva, ovvero la piattaforma Moova per la mobilità integrata, per favorire modalità di trasporto sostenibili, turismo, monitoraggio delle infrastrutture (ferrovie e strade), logistica intermodale e servizi più funzionali ai viaggiatori. (Com)