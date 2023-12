Ue: Metsola, non possiamo andare a elezioni europee senza Patto su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante arrivare alle prossime elezioni europee con un accordo definitivo sul Patto per la migrazione e l'asilo. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Non possiamo andare alle elezioni europee di giugno senza un accordo sulla migrazione. E sono, diciamo, cautamente ottimista sul fatto che riusciremo a farlo entro la fine della presidenza spagnola, che ha lavorato molto duramente su questo tema", ha affermato Metsola. "Mi piacerebbe pensare di essere al 99 per cento dell'accordo, ma siamo almeno al 90 per cento", ha poi aggiunto la presidente del Parlamento europeo. "Spero veramente che riusciremo a concludere il più possibile le questioni ancora aperte questo fine settimana e lunedì", ha concluso Metsola. (Beb)