Germania: istituto Ifo corregge previsioni di crescita 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) ha corretto le previsioni di crescita della Germania per il 2023-2025. Il dato dell'anno che sta per concludersi è stato rivisto in rialzo dal -0,4 al -0,3 per cento. Per il 2024, la modifica è stata in negativo dall'1,4 allo 0,9 per cento, mentre per il 2025 il risultato è stato migliorato dall'1,2 all’1,3 per cento. Secondo l'Ifo, l'incertezza ritarda la ripresa poiché aumenta la propensione al risparmio e riduce quella all'investimento. Tuttavia, vi sono segnali di ripartenza, con i salari in forte aumento, l'occupazione più elevata che mai e miglioramenti nel potere d'acquisto. La domanda dovrebbe quindi tornare ad aumentare, con l'inflazione che rallenta e la Banca centrale europea (Bce) che dovrebbe tagliare i tassi di interesse. Con riguardo al livello generale dei prezzi, l'Ifo ha rivisto in positivo le stime. Il tasso di inflazione nel 2023 è stato corretto dal 6 al 5,9 per cento. Per il 2024 e il 2025, la modifica è stata rispettivamente dal 2,6 al 2,2 per cento e dall'1,9 all'1,8 per cento. Le previsioni sul tasso di disoccupazione sono state riviste dal 5,6 al 5,7 per cento nel 2023, dal 5,5 al 5,9 oer cento nel 2024 e dal 5,3 al 5,6 per cento nel 2025. (Geb)