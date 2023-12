Difesa: Crosetto, accordo su Organizzazione Gcap rappresenta momento storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crosetto ha incontrato oggi a Tokyo gli omologhi di Giappone e Regno Unito, Minoru Kihara e Grant Shapps, coi quali ha concordato l'istituzione dell'organo di coordinamento nell’ambito del progetto congiunto Global Combat Air Programme (Gcap). I ministri hanno firmato l’accordo che segna un passaggio cruciale verso la concreta attuazione del progetto, e hanno ribadito l’obiettivo di completare lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento e procedere alla sua introduzione in servizio entro il 2035. "Essere qui oggi rappresenta per l'Italia un traguardo molto importante per il programma Gcap, e allo stesso tempo un messaggio fortissimo, perché la nostra partnership è un messaggio per il resto del mondo", ha detto Crosetto all'inizio dell'incontro con i due omologhi. Prima della riunione a tre, Crosetto ha dichiarato durante un incontro bilaterale con Kihara che il prossimo anno l'Italia intende ospitare il prossimo anno la prima riunione in assoluto dei ministri della Difesa del G7. Il progetto Gcap è stato presentato a dicembre dello scorso anno in un contesto di crescenti sfide per la sicurezza in Europa e nell’Indo-Pacifico. Si tratta del primo accordo di sviluppo congiunto di sistemi di difesa sottoscritto dal Giappone con Paesi differenti dal principale alleato di sicurezza di Tokyo, gli Stati Uniti. Sotto la supervisione dell’organismo di coordinamento, un consorzio formato dall’azienda aerospaziale italiana Leonardo Spa, da Mitsubishi Heavy Industries Ltd. del Giappone e dalla britannica Bae Systems Plc punta a completare la progettazione del nuovo velivolo entro il 2027. (Git)