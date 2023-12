Innovazione: Mubadala guida investimento da 1 miliardo dollari in nuova piattaforma europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mubadala Investment Company, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, si è unito alla compagnia emiratina Aldar Properties e alla statunitense Ares Management per investire un miliardo di dollari in una nuova piattaforma europea di credito immobiliare privato. Lo hanno riferito ieri le tre aziende in un comunicato congiunto, secondo cui Mubadala deterrà una quota del 50 per cento nella nuova iniziativa, mentre Aldar e Ares deterranno rispettivamente il 30 e il 20 per cento. Si prevede che i finanziamenti combinati delle tre società per la piattaforma cresceranno fino a circa 2 miliardi di dollari nel tempo e che, includendo la leva finanziaria attesa, il capitale totale disponibile supererà i 5 miliardi di dollari. "Questa nuova piattaforma sfrutta i punti di forza collettivi di ciascuna parte per investire nel mercato del credito immobiliare privato nel Regno Unito e in Europa", ha dichiarato Omar Eraiqaat, vice amministratore delegato degli investimenti "disruptive" di Mubadala. (Res)