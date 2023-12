Regno Unito: dati ministero Interno, chiatta Bibby Stockholm per i migranti costa più degli hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiatta Bibby Stockholm, attraccata nel porto di Dorset, nel sud ovest dell'Inghilterra, che ospita i richiedenti asilo costa ai contribuenti 22,5 milioni di sterline (26,1 milioni di euro), equivalenti a 41 mila sterline al giorno (48 mila euro). Con circa 300 richiedenti asilo ospitati sulla chiatta Bibby Stockholm, ciò equivale a un costo di 205 sterline (238 euro) al giorno per migrante, più delle 140 sterline (162 euro) a notte stimate per un soggiorno in un hotel. Tali costi sono stati rivelati in una lettera indirizzata alla commissione per gli Affari interni della Camera dei Comuni da Matthew Rycroft, il segretario permanente del ministero dell'Interno, che la scorsa settimana ha rivelato che il progetto del Ruanda costava 200 milioni di sterline (232 milioni di euro) in più rispetto a quanto precedentemente dichiarato. Ripreso dal quotidiano "The Telegraph", Rycroft ha detto ai parlamentari: "La valutazione del rapporto qualità-prezzo è attualmente in fase di aggiornamento per fornire il costo più recente per persona per notte e forniremo i dettagli nel nuovo anno una volta completato". (Rel)