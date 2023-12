Egitto: manifestazione del Sindacato dei giornalisti contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei giornalisti egiziani ha tenuto una manifestazione mercoledì per chiedere “la cessazione dell'aggressione israeliana contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, con lo slogan "No allo sfollamento, No allo spostamento, stop all'aggressione a Gaza, lo sfollamento è una linea rossa". Il Sindacato ha annunciato il rifiuto del veto degli Stati Uniti e il coinvolgimento dei Paesi occidentali nell’operazione contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza. Tra gli slogan mostrati si legge: “La Palestina è araba”, “Oh Resistenza, non abbandonare mai le tue armi”, "Il Sinai non è un'alternativa. Abbasso Israele", "Né il Negev né il Sinai, la Palestina è completamente nostra". I giornalisti egiziani hanno anche esposto cartelli con le foto di funzionari israeliani, definendoli "criminali di guerra" e chiedendo alla Corte penale internazionale di giudicarli.(Cae)