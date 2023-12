Serbia: Vucic, in prossime 48 ore verranno arrestati responsabili allarmi bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime 48 ore verranno arrestati i responsabili dei falsi allarmi bomba in Serbia. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic ospite dell'emittente "Prva". "Abbiamo individuato la rete di coloro che più spesso hanno fatto quelle segnalazioni e gli arresti saranno completati domani o dopodomani con il sostegno di alcuni Paesi stranieri. Alcune di queste persone sono sotto sorveglianza e verranno arrestate qui in Serbia" ha detto Vucic, sottolineando che "alcuni vengono da qui, altri no, per questo ci saranno arresti anche in molti Paesi dell'Europa centrale, occidentale e orientale". Il capo dello Stato serbo ha valutato che le false segnalazioni sulle bombe, che si sono intensificate nell'ultimo periodo in Serbia, "sono una sorta di guerra psicologica contro il Paese". (Seb)