Regno Unito: ex Ad di Bp rinuncia a 37,6 milioni di euro dopo licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bp, la società britannica attiva nel settore energetico, del petrolio e del gas naturale, ha riferito che il suo ex amministratore delegato, Bernard Looney, rinuncerà fino a 32,4 milioni di sterline (37,6 milioni di euro) in relazione alla violazione del regolamento aziendale sulla divulgazione di relazioni sentimentali con i colleghi. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". Looney si è dimesso a settembre dopo che Bp ha ricevuto accuse sulla sua condotta, ammettendo di non essere stato "pienamente trasparente" con il Consiglio di amministrazione. Dopo un'indagine esterna, Bp ha detto di aver stabilito che Looney aveva consapevolmente ingannato il consiglio. Nei suoi primi commenti pubblici dopo le sue dimissioni a settembre, Looney aveva affermato di essere orgoglioso di ciò che aveva ottenuto come amministratore delegato e "deluso dal modo in cui è stata gestita la situazione". La società Bp ha nominato il suo direttore finanziario, Murray Auchincloss, amministratore delegato ad interim a settembre e deve ancora nominare un sostituto permanente di Looney. (Rel)