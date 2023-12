Ue: incontro fra von der Leyen, Scholz, Macron, Orban e Michel prima del vertice a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo di Bruxelles inizierà alle 10:30, ma una mezz'ora prima dell'inizio dei lavori è previsto un incontro fra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e il primo ministro ungherese Viktor Orban. L'incontro potrebbe portare avanti le trattative sull'avvio dei negoziati di adesione con l'Ucraina, osteggiati pubblicamente da Orban nelle scorse settimane. Questa mattina, Orban in un'intervista riportata dal suo portavoce Zoltan Kovacs su X, ha detto che l'Ucraina non è nelle condizioni di ricevere un parere positivo sull'avvio dei negoziati di adesione all'Unione "ma a causa della guerra, per ragioni geostrategiche, diciamo pure per ragioni politiche, dobbiamo avviare negoziati con loro". "Penso che sia un errore. È un errore, stiamo distruggendo l'Unione europea", ha aggiunto Orban.(Beb)