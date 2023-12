Cina: ex vicepresidente Banca di sviluppo arrestato con l’accusa di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente della Banca di sviluppo della Cina, Zhou Qingyu, è stato arrestato con l’accusa di corruzione su mandato della Procura suprema del popolo (Spp). Nato nel 1962 nella provincia centrale di Henan, Zhou vanta una lunga carriera nel ramo finanziario: dopo aver lavorato nella Banca agricola cinese per quasi dieci anni, è approdato alla Banca di sviluppo nel 2011. L’indagine a suo carico è stata annunciata lo scorso maggio. A luglio è stato estromesso dalla gestione dell’istituto, mentre lo scorso novembre è stata resa nota l’espulsione dal Partito comunista cinese. L’arresto rientra nella vasta campagna anticorruzione intrapresa dal presidente Xi Jinping dall’inizio del suo mandato, nel 2013. Il mese scorso, a finire in manette è stato anche l’ex presidente della China Citic Bank, Sun Deshun, condannato all’ergastolo per aver beneficiato illegalmente di proprietà valutate in oltre 130 milioni di dollari. (Cip)