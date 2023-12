India: intrusione alla camera bassa, sospesi otto addetti alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretariato della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, ha sospeso per negligenza otto addetti alla sicurezza dopo la violazione verificatasi ieri, quando due uomini si sono introdotti nell’aula saltando dalla galleria dei visitatori. I due hanno spruzzato del fumo con delle bombolette fumogene prima di essere fermati e identificati come Sagar Sharma, 27 anni, e Manoranjan D, 34 anni. All’esterno del parlamento sono stati identificati due manifestanti, Neelam Singh, 37 anni, e Amol Shinde, 24 anni, mentre una quinta persona, identificata come Lalit Jha, sarebbe stata coinvolta nel piano per l’intrusione. Secondo la polizia la loro intenzione era protestare contro il governo per la disoccupazione e l’aumento dei prezzi. Sul caso è stata aperta un’indagine ai sensi della legge sulla prevenzione dei reati, (Unlawful Activities Prevention Act). (segue) (Inn)