India: intrusione alla camera bassa, sospesi otto addetti alla sicurezza (2)

- La vicenda si è svolta proprio nel giorno in cui si commemorava l’anniversario dell’attentato al parlamento del 13 dicembre 2001, in cui morirono sei agenti della polizia di Nuova Delhi, due addetti del servizio di sicurezza parlamentare e un giardiniere, oltre a cinque uomini armati uccisi dalla polizia. L’incidente di ieri ha suscitato proteste da parte dell’opposizione, tra cui quelle particolarmente accese di Derek O’Brien dell’All India Trinamool Congress (Tmc), che è stato sospeso dal Consiglio degli Stati, la camera alta, dal presidente dell’aula, Jagdeep Dhankhar, fino alla fine della sessione parlamentare invernale attualmente in corso (4-22 dicembre). (Inn)