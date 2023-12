Balcani: Iohannis, Ue continuerà a sostenere regione per mitigare influenze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea continuerà a essere al fianco dei partner dei Balcani occidentali, per sostenerli nei loro sforzi volti a mitigare l'impatto negativo della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e a contrastare i suoi attacchi ibridi. Lo ha affermato presidente romeno Klaus Iohannis al termine del vertice Ue-Balcani che si è tenuto ieri, secondo quanto riferisce una nota. Iohannis ha sottolineato che il processo di integrazione europea ha il ruolo di sostenere lo sviluppo dei partner dell'Unione europea nei Balcani occidentali su basi democratiche e stabili e la costruzione di uno spazio più sicuro in prossimità dell’Unione. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha ribadito il forte sostegno della Romania all'accelerazione del processo di allargamento, basandosi sui meriti dei candidati nel processo di riforma, ma anche nell'assumere i valori dell'Ue. Il presidente ha sottolineato il sostegno " fermo e di principio" della Romania alla prospettiva europea dei partner dei Balcani occidentali, sia a livello politico che attraverso l'apporto di competenze in vari campi, ma, allo stesso modo, il sostegno alla sicurezza e alla stabilità della regione, concretizzatosi attraverso il contributo della Romania alle operazioni Kfor ed Eufor Althea, "che proseguiranno in modo robusto".(Rob)