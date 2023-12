Gaza: morto un altro ostaggio con doppia cittadinanza israeliana e romena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari Esteri di Bucarest ha confermato la morte di un'altra persona con doppia cittadinanza, israeliana e romena, tenuta in ostaggio nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero ci sono ancora due romeni in ostaggio. "A seguito dei chiarimenti inviati dal ministero degli Affari esteri nel contesto della situazione di sicurezza nello Stato di Israele e nella Striscia di Gaza, precisiamo che le autorità israeliane hanno informato della morte di una persona con doppia cittadinanza, israeliana e rumeno, tenuto in ostaggio nella Striscia di Gaza", informa una nota del ministero. Attualmente, due persone con doppia cittadinanza, israeliana e romena, sono ancora ostaggi nella Striscia di Gaza. L'ambasciata romena a Tel Aviv mantiene i contatti con le autorità israeliane. L'ambasciata di Israele in Romania ha annunciato ieri che la persona deceduta è Tal Haimi, rapito dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre. La moglie si era recata a Bucarest alla fine di ottobre per chiedere l'appoggio della Romania per poter intensificare gli sforzi per il rilascio degli ostaggi. (Rob)