Taiwan: firmato con il Giappone protocollo d’intesa su cooperazione doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Taiwan e Giappone hanno stipulato un protocollo d’intesa sulla cooperazione doganale tra il porto di Keelung e quello di Yokohama, per contrastare il contrabbando, regolare con precisione i dazi doganali e digitalizzare le procedure di sdoganamento. L’accordo è stato finalizzato il 12 dicembre dal direttore dell’Associazione per le relazioni Taiwan-Giappone, Su Jia-chyuan, e dal direttore dell’Associazione per gli scambi Giappone-Taiwan, Ohashi Mitsuo, a margine della conferenza congiunta su economia e commercio tenuta a Taipei. Nel suo intervento, Su si è soffermato sulla complementarietà delle rispettive industrie nel comparto dei semiconduttori, notando come il Giappone sia specializzato nella fornitura di attrezzature e materiali, mentre Taiwan rivesta un ruolo leader nei processi avanzati. Su ha anche auspicato il sostegno di Tokyo alla candidatura presentata da Taiwan per aderire all’Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp), di cui punta a far parte anche la Cina. (Res)