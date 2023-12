Cina-Russia: Pechino e Mosca puntano sulla cultura per consolidare partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia sono determinate ad approfondire la cooperazione culturale per favorire l’ulteriore progresso del partenariato strategico globale. È quanto emerso al termine della 24ma riunione tenuta ieri in formato virtuale dal Comitato bilaterale per la cooperazione umanistica. Il consigliere di Stato cinese, Shen Yiqin, e la vicepremier russa per le politiche sociali, Tatyana Golikova, hanno presieduto l’incontro, dal quale sono emersi gli “abbondanti risultati” sinora conseguiti dai due Paesi nei campi dello sport e dell’istruzione. Shen ha dunque invitato Mosca a cogliere il 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche, che cadrà il prossimo anno, per “inaugurare un nuovo capitolo” nella cooperazione bilaterale, sollecitando sforzi anche per organizzare l’Anno della cultura Cina-Russia 2024-2025. (Cip)