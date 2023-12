Spagna: Sanchez incontrerà Puigdemont per "approfondire" negoziati e risolvere contrasti su Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e l'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, si incontreranno per "approfondire il negoziato e la risoluzione del conflitto politico" in Catalogna. Lo ha annunciato il segretario di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jordi Turull, durante un'intervista a "Radio 4", spiegando che entrambi hanno concordato di trovare una data per l'incontro "che dovrà essere all'estero". Per Turull ciò ha l'obiettivo di "normalizzare le relazioni tra i due presidenti". (Spm)