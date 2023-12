Cina-Usa: inviato clima Xie, abbiamo cooperato con Washington al successo della Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti hanno lavorato assieme per garantire il successo della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28), tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre scorsi. Lo ha detto l’inviato cinese per il clima, Xie Zhenhua, durante una conferenza stampa congiunta tenuta con l’omologo statunitense, John Kerry. Nel corso della conferenza, Cina e Stati Uniti hanno convenuto di valutare le rispettive strategie a lungo termine per l’azione climatica, con l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nell’accordo di Parigi. "Qui a Dubai, abbiamo già adempiuto parzialmente a quanto concordato a Sunnyland, ovvero lavorare insieme per promuovere il successo della Cop28. Quando i negoziati si sono bloccati, abbiamo cooperato e presentato alcune proposte congiunte per sbloccare lo stallo nei negoziati”, ha spiegato Xie. Il rappresentante cinese ha inoltre affermato che con gli Usa è stato convenuto di avviare “quanto prima” gruppi di lavoro congiunti sui cambiamenti climatici, che coopereranno nei campi della transizione energetica, dell’economia circolare, nell’industria del metano e nella realizzazione di città a basse emissioni di carbonio. (Cip)