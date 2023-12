Taiwan: ex inviato diplomatico nel Regno Unito nominato viceministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ambasciatore de facto di Taiwan nel Regno Unito, Kelly Hsieh, è stato nominato dalla presidente Tsai Ing-wen viceministro degli Esteri. È quanto si apprende da una nota pubblicata ieri dal palazzo presidenziale, in cui si precisa che Hsieh - già viceministro degli Esteri dal 2018 al 2020 - succederà a Roy Lee, inviato da Taipei come rappresentante diplomatico in Unione europea. Nel corso della sua carriera, il 68enne Hsieh ha assunto la direzione degli uffici di rappresentanza di Taiwan anche in Canada, Svizzera e Thailandia. (Res)