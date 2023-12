Taiwan: Cina avverte Usa, no a ingerenze nelle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita gli Stati Uniti a “smettere d’interferire” nelle elezioni presidenziali che saranno disputate a Taiwan il prossimo 13 gennaio. Le imminenti votazioni “sono una questione prettamente interne alla Cina, che non ammette ingerenze straniere”, ha detto la portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Zhu Fenglian, in conferenza stampa. Ricordando come a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco, il presidente Usa Joe Biden abbia ribadito che il suo Paese non sostiene “l’indipendenza” dell’isola, Zhu ha invitato Washington ad “onorare le sue promesse”. Nonostante le parole della portavoce, ad essere stata accusata di ingerenza nelle elezioni taiwanesi è stata negli ultimi mesi proprio la Cina. Il mese scorso i pubblici ministeri di Taiwan hanno fatto sapere di stare indagando su potenziali ingerenze del Partito comunista cinese, aggiungendo di avere preso anche “alcune misure” per contrastare il fenomeno. La Cina rivendica infatti l’isola governata democraticamente come “parte inalienabile” del suo territorio e invia quotidianamente navi e aerei militari nello Stretto per affermare il suo controllo. (Cip)