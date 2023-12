Economia: Confcommercio, anno si chiude in rallentamento ma ci sono segnali di vitalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A possibile sostegno della domanda delle famiglie potrebbe intervenire il deciso rientro dell’inflazione, scesa a novembre allo 0,8 per cento, valore che non si registrava da marzo 2021. Il rientro, seppure più contenuto, dell’inflazione di fondo, consolida l’ipotesi dell’esaurimento della bolla inflazionistica iniziata nella primavera del 2021. La nostra stima per il mese di dicembre è di una variazione congiunturale dello 0,1 per cento e di una crescita dello 0,6 per cento nel confronto annuo. Nella media dell’anno l’inflazione si collocherebbe al 5,7 per cento, conseguenza pressoché esclusiva del trascinamento proveniente dal 2022. Archiviato il 2023, l’attenzione è tutta sul 2024. L’anno che sta per chiudersi lascia sia in positivo (inflazione) sia in negativo (crescita) scarse eredità statistiche: tutto dovrà essere costruito durante il prossimo anno. Certamente il permanere dei prezzi su dinamiche particolarmente contenute migliorerà potere d’acquisto e fiducia delle famiglie, consentendone atteggiamenti più favorevoli verso i consumi. Allo stesso tempo, la concreta possibilità di una politica monetaria meno restrittiva rappresenterebbe un positivo contributo alle decisioni d’investimento delle imprese. All’opposto, non vanno trascurati i possibili impatti negativi derivanti dall’incerto quadro internazionale che potrebbe avere ripercussioni sulla domanda proveniente dall’estero e generare turbolenze sui mercati delle materie prime. L’economia italiana continua a muoversi, anche in quest’ultima parte del 2023, su un sentiero di sostanziale stagnazione. L’attività industriale si mantiene da un semestre, al di là di minime variazioni, sugli stessi livelli. I servizi, che pure mostrano alcuni spunti positivi, sembrano aver perso molto dello slancio che aveva caratterizzato l’uscita dalla pandemia. Secondo le nostre stime, a dicembre il Pil è atteso registrare, nel confronto con novembre, una variazione nulla. Su base annua questo andamento si tradurrebbe in un aumento dello 0,6 per cento. Nonostante la stasi degli ultimi mesi, il quarto trimestre, in virtù di un’eredità favorevole lasciata dal quarto precedente, si chiuderebbe con una crescita congiunturale dello 0,4 per cento e dello 0,7 per cento tendenziale. (segue) (Com)